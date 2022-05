Sanierung der Oxfordstraße : Ampelanlage am Stadthaus fiel aus und sorgte für lange Staus

Bonn Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Oxfordstraße seit Montagmorgen nur einspurig befahrbar. Weil zudem noch für mehrere Stunden die Ampelanlage am Stadthaus ausfiel, bildete sich ein langer Stau.

Die Ampelanlage am Bonner Stadthaus ist am Montagmorgen für mehrere Stunden ausgefallen. Es bildete sich ein langer Stau rund um die Kreuzung Berliner Platz/Oxfordstraße/Sterntorbrücke/Elisabeth-Selbert-Platz. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fiel die Anlage in der Zeit von 7.45 Uhr bis 10.45 Uhr aus.

Seit dem Morgen laufen an der Oxfordstraße Vorarbeiten für die Fahrbahnsanierung, die in den Sommerferien ansteht. Die Oxfordstraße ist daher in Richtung Kennedybrücke nur noch einspurig befahrbar. Im Anschluss an die Arbeiten will die Verwaltung den Bereich zwischen Altem Friedhof und Bertha-von-Suttner-Platz durch die Einrichtung von Umweltspuren und Radfahrstreifen neu aufteilen.