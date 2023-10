Busse, Bahnsteige, Baustellen An diesen Orten in Bonn muss man mit Videoüberwachung rechnen

Bonn · Überwachungskameras gibt es an vielen Stellen in Bonn, oft erkennt man sie erst bei genauerem Hinsehen. Der Datenschutz setzt jedoch enge Grenzen, was auch für Probleme sorgt. Wo darf gefilmt werden und wo nicht?

01.10.2023, 05:00 Uhr

Die Stadtwerke Bonn überwachen nicht nur die Busse und Bahnen, sondern auch die Bahnsteige mit Kameras. Die Aufnahmen können aber nicht einfach eingesehen werden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

