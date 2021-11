Corona in Bonn : These vom diffusen Infektionsgeschehen ist vom Tisch

Luftfilter erst im neuen Jahr

Angesichts steigender Zahlen von Infektionen mit Covid-19, aber auch von RSV-Infektionen, appelliert der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung an alle Schüler, in den Klassenräumen weiterhin freiwillig Masken zu tragen. Während es aus Sicht von Professor Nico Mutters, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn, nicht nachvollziehbar ist, hat die Landesregierung Anträge einzelner Schulen und Kommunen auf Beibehaltung der bisher geltenden Maskenpflicht in Schulen abgelehnt. Wie berichtet, hatte das Land die Maskenpflicht an Schulen mit Beginn dieser Woche aufgehoben.

Unterdessen informierte Lutz Leide, Leiter des Städtischen Gebäudemanagements, im Krisenstab über den aktuell bekannten Lieferzeitraum der bestellten Luftfiltergeräte für Schulen. Diese werden demnach frühestens Ende des Jahres ankommen, sodass die Geräte voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres in den Schulen aufgestellt werden können. Die Nutzung vereinzelt privat gespendeter Geräte will die Stadt weiterhin nicht gestatten. Die betroffenen Klassenräume seien gut zu belüften. Bei der Aufstellung privater Geräte bestehe die Gefahr, dass sie in falscher Sicherheit wiegen und auf die notwendige Lüftung verzichtet wird, so Lutz Leide.

Unterdessen befindet sich Bonn nach Überzeugung der Stadtverwaltung in der vierten Corona-Welle. Auch wenn aktuell der Inzidenzwert mit 72,3 der fünftniedrigste unter den Städten und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen ist, rechnet das Bonner Gesundheitsamt mit weiter deutlich steigenden Zahlen. Am Donnerstag lagen 38 Personen aus Bonn und dem Umland, die an Covid-19 erkrankt sind, in den Bonner Krankenhäusern. 22 Menschen werden auf Normalstationen betreut, 16 liegen auf Intensivstationen, neun von ihnen müssen beatmet werden. Insgesamt gibt es in Bonn 452 Covid-19-Fälle.