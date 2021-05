Prozessauftakt in Bonn : Angeklagter wollte 29 Kilo Opium in Nähmaschinen transportieren

Bonn Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit Dienstagmorgen ein Kölner wegen Beihilfe zum Drogenhandel verantworten. Der Angeklagte wurde nach dem Verladen festgenommen. Die Drogen waren da bereits sichergestellt.

Kurz nachdem ein Kölner auf dem Hof einer Bonner Spedition elf Pakete mit Nähmaschinen in seinen BMW geladen hatte, sah er sich gleich von mehreren Fahrzeugen des Zolls ausgebremst: Der Mann war nämlich observiert worden, während er die Spezialmaschinen zur Herstellung aufwendiger Hochzeitskleider mit Mühe und Not in das Fahrzeug gezwängt hatte, das für eine so umfangreiche Ladung eigentlich viel zu klein war. Die nun folgende Kontrolle galt allerdings nicht missachteten Ladevorschriften: Im Blick der Fahnder waren vielmehr 29 Kilogramm Opium, die zuvor in den Sockeln der Maschinen gefunden worden waren.