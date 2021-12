Zehnjähriger verschwunden : Angelo P. aus Bonn wird vermisst

Lengsdorf Ein zehnjähriger Junge aus Bonn wird vermisst. Erste Spuren führen die Polizei ins Ruhrgebiet und an den Niederrhein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag, 30. November, gegen 13.15 Uhr wurde Angelo P. zuletzt gesehen. Der Junge befand sich an der Kreuzbergschule in der Lengsdorfer Schulstraße. Wenige Stunden später, meldete eine Bonner Jugendhilfeeinrichtung, in der Angelo lebt, den Jungen als vermisst.