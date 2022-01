Bonner Nordstadt : Mordkommission ermittelt nach brutalem Angriff auf 22-Jährigen

Symbolbild. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Schwer verletzt wurde ein 22-Jähriger am Samstagabend in der Bonner Nordstadt. Mehrere Personen sollen den jungen Mann in der Heerstraße attackiert, geschlagen und getreten haben. Auch mehrere Stichverletzungen trug er davon.



Weiterleiten Drucken Von Sebastian Fink

Die Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt nach einem brutalen Angriff auf einen 22-Jährigen am Samstagabend in der Bonner Heerstraße. Gegen 22.35 Uhr sollen mehrere Täter auf den jungen Mann eingeschlagen, ihn am Boden liegend getreten und eingestochen haben. Wie die Bonner Polizei am Montag mitteilte, sollen zwischen sechs und zehn Angreifer an der Tat beteiligt gewesen sein.

Im Umfeld der Stadthausgarage soll es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein. In dessen Verlauf floh der 22-Jährige mit einem Begleiter über die Maxstraße. Sie wurden von der Gruppe verfolgt und auf der Heerstraße zwischen Maxstraße und Franzstraße eingeholt. Dann attackierten die nach Zeugenaussagen sechs bis zehn Personen den 22-Jährigen. Polizei und Rettungswagen eilten zum Einsatzort und versorgten den Verletzten. Bei der Erstversorgung wurde dann auch festgestellt, dass der 22-Jährige mehrere Stichverletzungen im Oberkörper davongetragen hatte.