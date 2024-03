Angriff in Bonn Gruppe prügelt und sticht mit Messer auf 18-Jährigen ein

Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend in der Bonner Innenstadt von mehreren Personen mit Schlagstöcken und einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angriff soll sich gegen 20.30 Uhr an einer Treppe der Straße Am Marthashof zum Bertha-von-Suttner-Platz ereignet haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.