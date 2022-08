Haftstrafe für 57-Jährigen : Mann nach Angriff mit Obstmesser in Pützchen verurteilt

Bonn Ein 57-jähriger Bonner wollte seinen Schwager an Silvester mit einem Obstmesser töten. Das Bonner Landgericht hat ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.



Ein 57-jähriger Mann aus Bonn muss wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für vier Jahre und drei Monate hinter Gitter: Die 4. Große Strafkammer am Bonner Landgericht hat den Mann am Dienstag verurteilt. Er hatte in der Silvesternacht seinem Schwager in dessen Wohnung in Pützchen-Bechlinghoven ein Messer in den Hals gestoßen, während der Mann auf dem Boden knieend betete.

Der Vorsitzende Richter beschrieb den Täter als einen „einfachen Mann“: Der Analphabet sei keiner geregelten Tätigkeit nachgegangen und sozial weitgehend isoliert gewesen. Kontakt zu anderen Menschen habe er nicht zuletzt deshalb gemieden, weil er neben einer Depression auch Probleme mit der „Mentalisierung“ habe, wie ein Sachverständiger festgestellt hatte. Das bedeute kurz gefasst, dass er nicht einschätzen könne, was Andere von ihm wollten oder welche Erwartungshaltung seine Mitmenschen hätten.

Sein einziger Sozialkontakt sei der zu seiner Schwester gewesen, bei der er auch die Silversternacht verbrachte. Seinem Schwager war er wohl schon immer mit gewissen Vorbehalten begegnet und auch vor dem gemeinsamen Abendessen anlässlich des Jahreswechsels sah er sich in seinem Misstrauen bestätigt. Erst nachdem er für seinen Schwager eine ganze Reihe Teppiche von der Straße nach oben in die Wohnung getragen hatte, durfte der Gast am Esstisch Platz nehmen.

Ähnlich schlecht auf den Schwager war wohl auch dessen Sohn aus erster Ehe zu sprechen. In einem rund zweistündigen Telefonat, so hatte es das Gericht mit Hilfe des in München lebenden Sohnes des Opfers im Zeugenstand rekonstruiert, hatte der Sprössling dem nun Verurteilten sein Leid geklagt. „Mein Vater beutet jeden aus“, habe der Sohn gesagt. „Mein Vater beutet auch dich aus.“

Man müsse – so fuhr der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung fort – davon ausgehen, dass das Gespräch den Verurteilten verändert habe. Aufgrund seiner Psyche sei er nicht fähig gewesen, dieses einzuordnen. Man habe den jungen Mann als Zeugen vor Ort erlebt und verstehe, dass die unentwegten Vorwürfe des Mannes, der seinem Vater die gesamte Schuld an seinem nicht gerade geglückten Leben gebe, einem den „Blutdruck hochtreiben“ könnte.

Spontaner Entschluss zur Tat