Vorfall vor Jahrestag des Hamas-Terroranschlags Bonner Polizei stellt Leinwand mit als antisemitisch geltender Parole sicher

Darf auf Versammlungen oder Veranstaltungen der Slogan „From the river to the sea – Palästina will be free“ verwendet werden? Eine Frage, die vor dem Hintergrund des Terroranschlags der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 immer wieder gestellt wird und von verschiedenen Gerichten bisher unterschiedlich bewertet wurde. Obgleich das Bundesinnenministerium mit der Hamas im November 2023 auch deren „Kennzeichen“ verboten hat und damit auch solche als antisemitisch geltenden Parolen. So hatte die Polizei bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Bonn vor einigen Monaten ein Banner mit dieser Parole als Verstoß gegen die Auflagen gewertet. Es musste wieder eingerollt werden.