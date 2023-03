Verkehrsgutachten in Bonn : Anwohner sehen Parkkonzept für Weststadt und Poppelsdorf eher kritisch

Liegt es an Parkgebühren der Uni? : Parkdruck in Poppelsdorf trotz großer Abstellflächen am Campus Der Parkdruck in Poppelsdorf ist groß. Günstigere Tarife auf den nicht ausgelasteten Uni-Parkflächen um den Campus könnten eine einfache Lösung sein, denkt ein Anwohner. Was sagt die Hochschule dazu?