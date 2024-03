Bonner Norden Anwohnerin kritisiert Rodungen in Vonovia-Wohnsiedlung

Über eine „Gartenpflege der besonderen Art“ hat sich eine Anwohnerin eines Wohngebiets im Bonner Norden beschwert. Das Immobilienunternehmen Vonovia entferne in der Siedlung an der Nonnstraße Ecke Ellerstraße gerade großflächig Büsche und andere Gehölze. Dass diese Verstecke und Brutplätze für Igel, Vögel und andere Tierarten seien, sei „vollkommen egal“, kritisierte die Anwohnerin gegenüber dem GA, und fragte: „Sieht so die oft zitierte Zusammenarbeit mit dem Nabu aus?“