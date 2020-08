Zahlen des Statistischen Landesamtes : Menschen in Bonn arbeiten mehr als im NRW-Durchschnitt

Menschen in Bonn arbeiten mehr als im NRW-Durchschnitt

In Bonn, wie hier bei Kanalnetzarbeiten im Musikviertel, wird pro Kopf im Jahr durchschnittlich an 1372 Stunden gearbeitet. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Die Menschen in NRW arbeiten im Schnitt 1358 Stunden im Jahr. Während die Arbeitnehmer in Bonn besonders fleißig zu sein scheinen, liegt der Rhein-Sieg-Kreis den Zahlen des Statistischen Landesames zufolge deutlich darunter.

Sind die Menschen in Bonn im NRW-Vergleich besonders fleißig? Das zumindest scheinen nun veröffentlichte Zahlen des Statistischen Landesamtes nahezulegen. Demnach lag die Arbeitsleistung der Beschäftigten in der Bundesstadt in 2018 bei 1372 Stunden pro Kopf und damit 14 Stunden über dem Landesschnitt, der bei 1358 Stunden liegt.