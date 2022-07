Tag der offenen Tür im Arithmeum : Institut der Uni Bonn erwirbt die „Rechenmaschine des Papstes“

Bonn Eine historische Rechenmaschine von Pius IX. gehört jetzt zur Sammlung des Bonner Instituts für Diskrete Mathematik. Am Samstag können Besucher auch die Kunst des Arithmeums besichtigen.

Jeder, der heute einen Computer benutzt, profitiert von der jahrhundertealten Geschichte der Mechanisierung des Rechnens. Noch vor 500 Jahren lag das Rechnen in der Hand weniger, gut ausgebildeter Rechenmeister. Bald darauf haben sich zahlreiche große Denker und Mathematiker der Aufgabe gewidmet, das Rechnen fehlerfrei und zügig zu gestalten. Je einwandfreier die Mechanik einer Rechenmaschine funktionierte, desto größer wurde der Wunsch, noch schneller, komfortabler und besser zu rechnen. Das Bonner Arithmeum zeichnet die Geschichte des Rechnens in seiner Ausstellung nach.

Das Bonner Arithmeum hat in Italien eine dem Papst Pius IX. im Jahre 1852 gewidmete Rechenmaschine erworben. Wahrscheinlich hat der Erfinder selbst dieses „Arithmometer“ dem Pontifex seinerzeit geschenkt.

„Arithmometer“ : Rechenmaschine des Papstes im Bonner Arithmeum Das Bonner Arithmeum hat in Italien eine dem Papst Pius IX. im Jahre 1852 gewidmete Rechenmaschine erworben. Wahrscheinlich hat der Erfinder selbst dieses „Arithmometer“ dem Pontifex seinerzeit geschenkt.

Das neueste Stück der umfangreichen Sammlung, das Arithmomètre für Papst Pius IX., wurde am Freitagnachmittag im Beisein von Oberbürgermeisterin Katja Dörner ans Arithmeum übergeben. Die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes hielt eine Laudatio per Videobotschaft. Sie sagte: „Die Ausstellung wird nun gekrönt.“ Professor Bernhard Korte, Direktor des Forschungsinstituts für Diskrete Mathematik, begrüße rund 100 Gäste und dankte Ina Prinz, der Direktorin des Arithmeums: „Frau Prinz hat sich immer bis zum Äußersten eingebracht für das Arithmeum. Ja, sie ist das Arithmeum.“ Als neuer Chefkurator wurde am Freitag Professor Patrick Rocca vorgestellt.