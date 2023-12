Fotofahndung der Polizei Unbekannte attackierte 37-Jährige in Bonner Club

Eine unbekannte Frau soll am 1. April eine 37-Jährige in einem Bonner Nachtclub angegriffen haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach der Tatverdächtigen. Gegen 5 Uhr morgens soll die unbekannte Frau die 37-Jährige nach Angaben der Polizei im Club an der Bornheimer Straße unvermittelt mit einem Glas ins Gesicht geschlagen haben. Diese erlitt dabei Schnittwunden.