Bonner Nordstadt Brennende Trafostation in Auerberg legt Stromnetz lahm

Bonn-Auerberg · Eine brennende Trafostation in Bonn-Auerberg hat am frühen Mittwochabend das Stromnetz in der Nordstadt lahmgelegt. Feuerwehr und BonnNetz sind vor Ort im Einsatz.

10.01.2024 , 17:50 Uhr

Brennende Trafostation sorgt für Stromausfall in der Bonner Nordstadt. Foto: Petra Reuter





Von Dierk Himstedt