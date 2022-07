Gebäude geräumt : Brand im Keller einer Bäckerei in Auerberg

Auerberg Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstagmittag zu einem Brand im Keller einer Bäckerei in Bonn-Auerberg ausgerückt. Das Gebäude wurde geräumt, die Kölnstraße war vorübergehend voll gesperrt.

Starker Rauch stieg am Donnerstagmittag aus dem Keller einer Bäckerei an der Kölnstraße in Bonn-Auerberg. Die Feuerwehr rückte an. Sofort wurde der Verkaufsraum geräumt, dieser war selbst vom austretendem Rauch nicht betroffen.