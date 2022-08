Unfall in Bonn-Auerberg : Frau prallt mit Auto gegen Baum und überschlägt sich

Bonn Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend in Bonn-Auerberg mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und hat sich überschlagen. Die 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eine Autofahrerin hat sich am Sonntagabend bei einem Unfall in Bonn-Auerberg mit ihrem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 54-Jährige gegen 21.40 Uhr auf der Straße Am Josephinum in Richtung der Oppelner Straße unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.