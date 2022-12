Supermarkt in Bonn-Auerberg : Polizei sucht Ladendiebe nach Diebstahl in Auerberg

Polizei sucht Ladendiebe nach Diebstahl in Auerberg

Supermarkt in Bonn-Auerberg

Auerberg Nach dem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Bonn-Auerberg sucht die Polizei weiter nach zwei bislang unbekannten Männern. Jetzt veröffentlicht die Polizei Bilder der Tatverdächtigen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am 15. August 2022 mutmaßlich Spirituosen aus einem Supermarkt in Bonn-Auerberg gestohlen. Die Polizei konnte bisher die Tatverdächtigen nicht finden. Am Freitag veröffentlichte die Polizei auf richterlichen Beschluss Fahndungsfotos, die der Überwachungskameras des Supermarktes entstammen.