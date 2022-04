Tatverdächtige ermittelt : Polizei ermittelt wegen brennendem Motorroller gegen Jugendliche

Unter der Nordbrücke in Bonn brannte am Montag ein Motorroller. Foto: Marie Schneider

Auerberg Am Montagabend ist ein Motorroller unter der Nordbrücke in Bonn-Auerberg angezündet worden. Ein Gebäude kam bei dem Brand zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Personen stehen im Verdacht, am Montagabend gegen 19.45 Uhr einen Motorroller unter der Nordbrücke in Bonn-Auerberg angezündet zu haben. Zeugen hatten zuvor eine Gruppe Jugendlicher am Tatort auf der linken Rheinseite, einige hundert Meter vor der Kläranlage, beobachtet.