Polizei ermittelt Sieben Schulkinder bei Busunfall in Auerberg verletzt

Sieben Schülerinnen und Schüler, die in einem Bus der Linie 601 saßen, sind am Montagmorgen bei einem Unfall in Bonn-Auerberg verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 7.10 Uhr war auf der Friedrich-Wöhler-Straße ein Lastwagen mit dem Bus, in dem viele Schulkinder saßen, zusammengestoßen. Die verletzten Schüler sind zwischen zehn und 15 Jahre alt.