Polizeieinsatz in Bonn-Auerberg : Rangelei nach Streit um erhöhten Taxi-Fahrpreis

Eine nächtliche Fahrt nach Auerberg ist nach einem unangenehmen Vorfall in eine handfeste Auseinandersetzung gegipfelt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Auerberg Erst übergibt sich ein Fahrgast mitten in der Nacht im Wagen - dann weigert er sich, die Reinigung zu bezahlen: In der Nacht zum Sonntag ist eine Taxifahrt in die Wiener Straße in Bonn-Auerberg mit einem handfesten Streit zu Ende gegangen.



Von Alexander Barth

Ein handfester Streit zwischen einem Taxifahrer und einem uneinsichtigen Fahrgast hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Polizeieinsatz in der Wiener Straße in Auerberg geführt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Taxi-Passagier zunächst während einer Fahrt übergeben. Bei der Ankunft am Ziel in der Wiener Straße gegen 3 Uhr soll er sich dann geweigert haben, einen erhöhten Fahrpreis für die Reinigung des Wagens zu bezahlen.

Zwischen Taxifahrer und Fahrgast entbrannte ein heftiger Streit, der auch auf der Straße und im Umfeld eines Wohnhauses ausgetragen wurde und in eine handfeste Rangelei ausuferte. Unter anderem informierten daraufhin auch mehrere Anwohner die Polizei.