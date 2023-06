Bank in Bonn-Auerberg Unbekannte unterschlägt 73-Jähriger vierstelligen Bargeldbetrag

Eine unbekannte Frau soll am 2. März dieses Jahres Geld an einem Bankautomaten in Bonn-Auerberg unterschlagen haben. Eine 73-Jährige wollte nach Angaben der Bonner Polizei einen vierstelligen Bargeldbetrag in einer Bank abheben, was ihr nach eigenen Angaben nicht gelang. Die Videoüberwachung der Bank zeichnete jedoch auf, dass das Geld ausgezahlt wurde und eine bislang unbekannte Frau gegen 14.50 Uhr den Betrag entnahm.