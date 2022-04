Fahndung nach Tätern läuft : Unbekannte zünden Motorroller unter Bonner Nordbrücke an

Auerberg Am Montagabend ist ein Motorroller unter der Nordbrücke in Bonn-Auerberg angezündet worden. Ein Gebäude kam bei dem Brand zu Schaden. Zeugen hatten zuvor eine Gruppe Jugendlicher am Tatort beobachtet.



Mehrere Personen stehen im Verdacht, am Montagabend gegen 19.45 Uhr einen Motorroller unter der Nordbrücke in Bonn-Auerberg angezündet zu haben. Zeugen hatten zuvor eine Gruppe Jugendlicher am Tatort auf der linken Rheinseite, einige hundert Meter vor der Kläranlage, beobachtet.

Ein kleines Gebäude kam bei dem Brand zu Schaden. Einem Beamten der Wache Innenstadt zufolge konnte bislang nicht verifiziert werden, wozu das Gebäude dient und ob es möglicherweise den Stadtwerken oder zur Klärwerk-Anlage gehört. Nach den Tätern wird momentan gefahndet, sie sind möglicherweise auf die andere Rheinseite geflüchtet. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.

