Einbruch in Bonn-Auerberg Unbekannter wirft Tankstellenfenster mit Gullydeckel ein

Die Bonner Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle gerufen. Der Vorfall ereignete sich auf der Kölnstraße in Auerberg. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Scheibe der Tankstelle eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Der Verdächtige floh kurz darauf vom Tatort.