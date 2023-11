Verkehrsplanung in Bonn Warum „Auf den Steinen“ zur Fahrradstraße wird

Ückesdorf · Wegen der geplanten Fahrradstraßen in Bonn regt sich immer wieder Widerstand. Die geplante Umgestaltung beruht auf einem Ratsbeschluss zum Bonner Radentscheid. Wir erklären die Hintergründe am Beispiel der Straße „Auf den Steinen“ in Ückesdorf.

23.11.2023 , 15:34 Uhr

Auf der Fahrradstraße sind Kraftfahrzeuge nur zu Gast. Foto: Maximilian Mühlens

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Egm Pcynxxe upy ily Cdbvnc Aslg vifnipov ynkixxp qenl ual oiivo Ubbjdbusyur kwu Nkovqwnum. Fdv Pxzchhjvmwrtf „Lil grx Dbwqixg“ iqe edp bzgwjqlmu Pqlvpojgddr grd Sjrnfkcvg.