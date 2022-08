Konzerte in Bonn : Aufbau der Konzertfläche am Hofgarten hat begonnen

Mehrere Konzerte werden auf der Hofgartenwiese stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Ende des Monats geben sich mehrere Musikgrößen in Bonn die Klinke in die Hand. Auf der Hofgartenwiese werden neben Kraftwerk, Deichkind, die Fantastischen Vier auch Robbie Williams auftreten. Die Vorbereitungen haben begonnen.



Die Konzertreihe im Bonner Hofgarten hätte ursprünglich im Sommer 2020 anlässlich des Beethoven-Jubiläums stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Konzerte, wie berichtet, wiederholt verschoben werden.

In diesem Jahr ist es soweit, und der Aufbau hat bereits begonnen. Den Auftakt machen die Fantastischen Vier am 26. August, der Einlass beginnt um 16 Uhr. Am nächsten Tag, dem 27. August, folgt Deichkind. Die Electropunk-Band spielt ab 20 Uhr, der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Am Sonntag, 28. August, kommt Kraftwerk, ab 21 Uhr. Den Abschluss bildet dann am 30. August Robbie Williams. Sein Konzert beginnt um 20 Uhr im Bonner Hofgarten.

