Nicht genehmigungsfähig Aufsichtsbehörde kritisiert Schuldenkurs der Stadt Bonn

Bonn · Die Bezirksregierung Köln hat schwere Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsentwurfs der Kommune. Sie bemängelt zu hohe Defizite und die drohende Schulden-Explosion. In einem Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner findet der zuständige Top-Beamte deutliche Worte.