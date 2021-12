Umbenennung in Bonn-Dottendorf : Bezirksbürgermeister weiht Loki-Schmidt-Platz ein

Bonn Nach mehr als zehnjährigem Ringen ist die Umbenennung des Hindenburgplatzes vollzogen. Er heißt jetzt Loki-Schmidt-Platz. Die nächste Umbenennung steht in Bad Godesberg an.

Vorstellung der Namenspatronin

Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall hatte beim Enthüllen Unterstützung von Bernd Neuendorf, Vorstandsmitglied der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und Dottendorfer. Er gab einen Überblick über die neue Namenspatronin des bisherigen Hindenburgplatzes: Loki Schmidt sei auch in der Zeit, in der ihr Mann Bundeskanzler war, „mehr als die Frau an seiner Seite“ gewesen, indem sie sich aktiv für Umwelt und Biodiversität einsetzte, Forschungsreisen unternahm und nicht zuletzt mit ihrer Loki-Schmidt-Stiftung den Ankauf, die Gestaltung und Pflege von Grundstücken für den Naturschutz förderte. Ein Platz am Fuß des Venusbergs: eine gute Wahl, fand Neuendorf. Und die Schmidts hatten nach der Bundeskanzlerzeit in Dottendorf gewohnt.