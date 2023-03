Rhein als Energiequelle? : Aus für Öl- und Gasheizungen ist laut Bonner Experten nicht realistisch

Noch sind sie ein seltener Anblick in Bonn: Wärmepumpen an Häusern, die Gas und Ölheizungen ersetzen sollen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Wirtschaftsministerium plant, den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen sukzessive zu verbieten. Was würde das für Bonn bedeuten? Die Bonner Stadtwerke haben bereits Ideen.



Hausbesitzer sind beunruhigt, Handwerksbetriebe sind alarmiert: Nach Plänen des Wirtschaftsministeriums unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne) soll ab 2024 der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verboten werden. Ein komplettes Verbot ist ab 2045 geplant. Biomasseanlagen, Wärmepumpen oder die Nutzung von Fernwärme wären saubere Alternativen. Für den Einbau der klimafreundlichen Technologien müssen Hausbesitzer derzeit allerdings sehr tief in die Tasche greifen und zudem noch viel Geduld aufbringen. Nicht nur die wesentlich höheren Anschaffungskosten bereiten Eigentümern in Bonn und der Region Kopfzerbrechen, sondern auch der Mangel an Material sowie fehlendes Fachpersonal.

Für Dirk Vianden, Vorsitzender vom Eigentümerverein Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, wird sich dieses Vorhaben nicht so schnell umsetzen lassen. „Das ist unrealistisch“, sagt er zum Vorstoß aus dem Bundeswirtschaftsministerium. „Von einem Minister erwarte ich seriöse und durchdachte Konzepte.“ Weder Produzenten noch Handel und Endverbraucher könnten sich kurzfristig darauf einstellen. „Das ist reiner Populismus“, sagt Vianden. Sinnvoller wäre es, Eigentümer nicht durch Verbote zu gängeln, sondern sie vielmehr zu überzeugen, in alternative Systeme zu investieren. Man müsse „Anreize schaffen“, schlägt er vor. Das könnte neben der staatlichen Förderung auch eine steuerliche Erleichterung sein. Dennoch ist er überzeugt, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. „Der Vorschlag des Ministers wird so nicht kommen“, sagt Vianden.

So sehen es auch die Branchenexperten. „Übers Knie brechen lässt sich der Habeck-Vorschlag nicht“, sagt Bernd Schöllgen, Landesinnungsmeister und stellvertretender Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Bonn/Rhein-Sieg. „Die Theoretiker hätten besser erst einmal mit den Praktikern sprechen sollen“, kritisiert er. „Wir können uns gerne noch einmal in einigen Jahren darüber unterhalten, wenn die Voraussetzungen stimmen.“ Außer Acht gelassen habe man vor allem die große Anzahl an Bestandsimmobilien. „Häuser, die vor 1980 errichtet wurden oder sogar unter Denkmalschutz stehen, lassen sich mit den derzeit verfügbaren Systemen überhaupt nicht optimal heizen“, erklärt der Fachmann. Bedeutet im Klartext, dass Altbauwohnungen im Winter nicht warm werden. „Das ist alles nicht bis ins Detail durchdacht“, sagt Schöllgen.

Eine optimale Dämmung der Fassade ist für Stephan Herpertz, Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW in Bonn, ein erster Schritt in puncto Klimaschutz. „Investitionen in die Optimierung der Gebäudehüllen sind oftmals effektiver und langlebiger als Investitionen in den Austausch der Heizsysteme“, sagt er. Zumal ein Eigentümer deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss, wenn er sich für ein klimafreundliches Wärmesystem entscheidet. Zwar gibt es staatliche Förderungen von bis zu 40 Prozent. Trotzdem liegen die Anschaffungskosten immer noch weit über denen für eine Gas- oder Ölheizung. „Eine Lösung kann nur erzielt werden, wenn Wille und Geld vorhanden sind“, sagt Herpertz. Und Geld sei eben nicht immer vorhanden. Die hohen Kosten seien aktuell ein „teurer Hemmschuh“.

Bonner Stadtwerke: Rhein als Energiequelle für Fernwärme

Eine wichtige Technologie bei der Energieumstellung ist Fernwärme. Die Töchter der Bonner Stadtwerke (SWB), Energie und Wasser sowie BonnNetz, erweitern sukzessive das Fernwärmenetz, das heute 120 Kilometer lang ist und knapp 2800 Gebäude klimaneutral versorgt. Dabei setzt der Energieversorger mittelfristig auf dezentrale Insellösungen für Bereiche wie beispielsweise den Stadtbezirk Beuel, der aufgrund der natürlichen Barriere des Rheins nicht an die Fernwärme angeschlossen ist.

Tiefe Geothermie sei laut SWB für die Wärmegewinnung in Bonn keine Option, da die geologischen Gegebenheiten ungünstig sind. Dafür sei die Wärme aus dem Rhein eine umweltverträgliche Energiequelle für die Fernwärmeerzeugung. „Wir gehen in diesem Jahr in die konkrete Planung einer Flusswasserwärmepumpe als Fernwärmeerzeugungsanlage“, erklärt SWB-Sprecherin Silke Elbern.

Hybrid-Lösungen für ältere Gebäude in Bonn

Der Austausch einer Heizungsanlage stellt viele Hausbesitzer vor große Probleme. Für einen Laien ist es nicht leicht, das passende System für sein Objekt zu finden. „Sollte die heimische Heizungsanlage in die Jahre gekommen sein, unterbreiten wir auf Wunsch zusammen mit dem lokalen Handwerk ein Angebot für eine neue nachhaltige Wärmeversorgung“, sagt Elbern. „Hier können verschiedene Systeme zum Einsatz kommen. Unsere Empfehlung wäre, ein Heizgerät zu wählen, das die Möglichkeit bietet, zukünftig zusätzlich eine Wärmepumpe zu integrieren.“ Der Vorteil einer solchen Hybridlösung ist, dass auch ältere Gebäude an besonders kalten Tagen ausreichend versorgt werden. Die Wärmepumpe könnte zudem mit einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung kombiniert werden.

Die Stadt nutzt in ihren Gebäuden derzeit Erdgas, Fernwärme, Biogas, Öl, Biomasse, Solarthermie sowie Heizstrom. „Wobei Erdgas den größten Anteil und Heizstrom den geringsten Anteil ausmacht“, erläutert Markus Schmitz vom Presseamt. Städtische Neubauten würden bereits nach hohen energetischen Standards errichtet und soweit möglich mit klimaneutralen Wärmequellen versorgt. „Im Falle von Sanierungen oder Erweiterungen von bestehenden Gebäuden wird ebenfalls im Einzelfall geprüft, welche Verbesserungen erreicht werden können“, so die Verwaltung.

Nicht alle freuen sich allerdings, wenn der Nachbar in den Umweltschutz investiert. Diese Erfahrung hat Schiedsmann Arno Mobers bereits gemacht. In letzter Zeit gibt es vermehrt Klagen darüber, dass es mit der Ruhe im Viertel vorbei ist, wenn die Luft-Wärme-Pumpen arbeiten. „Sobald die Geräte in Betrieb sind, ist ein Brummen zu hören, von dem sich viele belästigt fühlen“, berichtet der Schiedsmann, der dann vermitteln muss.