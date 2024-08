Frau von Behandlung schockiert Ausländeramt in Bonn wirkt wie eine „wehrhafte Grenzanlage“

Die Defizite im Ausländeramt der Stadt Bonn sind womöglich mit mehr Personal allein nicht zu lösen. „Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß ich, dass die dortigen Probleme über Personalmangel und die Personalstruktur hinaus gehen“, sagt Laura Barrington. Seit mehr als drei Jahrzehnten muss die US-Amerikanerin alle fünf bis zehn Jahre in der Behörde vorsprechen, um ihre unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in den neuen Pass eintragen zu lassen. Sie sagt: „Bei meinen letzten zwei Besuchen gegen Ende 2022 und Anfang 2023 war ich über die Behandlung der ‚Kunden‘ schockiert“. Wie man dort mit ihr umgegangen sei, „war für mich bis dahin in einer deutschen Behörde einfach nicht vorstellbar“.