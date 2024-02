Schutz in der Metro vor den Bomben Bonner U-Bahn-Ausstellung zeigt Bilder aus Charkiw

Der Fahrtwind einer vorbeifahrenden U-Bahn ist auf der Rolltreppe noch zu spüren, die an der Station Heussallee/Museumsmeile zum Zwischendeck vor dem Eingang zum Haus der Geschichte führt. An diesem Tag muss sich niemand vor Raketeneinschlägen in die U-Bahn-Station retten. Anders sieht es für die Menschen aus, die auf den Bildern zu sehen sind, die für die Tagesausstellung „Unter den Bomben“ vom Verein „Ukrainer in Bonn“ mit der Initiatorin Sava Stomporowski auf dem Zwischendeck gezeigt werden. Die Bilder von Viktoriia Yakimenko entstanden im März 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukrainischen Großstadt Charkiw. Sie zeigen Menschen, die auf Matratzen und Schlafsäcken in einer U-Bahn-Station Schutz suchen. Kinder, die in einem Versuch von vermeintlicher Normalität einem Puppentheater folgen. Frauen, die ihre Haustiere vor den russischen Bomben in Sicherheit gebracht haben.