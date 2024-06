Einblicke in die Vergangenheit Ausstellung über das Römer-Erbe in Bonn-Castell eröffnet

Acht Wandtafeln beschreiben das Leben im Legionslager, seine historische Bedeutung und den Fund von Grabsteine und Alltagsgegenständen in der Umgebung. Besonders selten ist der Wandputz einer Offiziersbaracke. Außerdem gibt es auf den Tafeln eine Karte des Limes und gezeichnete Rekonstruktionen der Römerbauten und des römischen Hafens am Rheinufer. Die Gestaltung der neuen Präsentationsfläche erfolgte in enger Kooperation mit dem LVR-Landesmuseum Bonn.