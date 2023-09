Ausstellung über Denkmalschutz Typische Bauten aus den vergangenen Jahrzehnten in Bonn gesucht

Das ehemalige Gästehaus der Humboldt-Gesellschaft an der Herderstraße in Bad Godesberg (1965-66) hat den Status schon bekommen. Das Geschäftshaus an der Ecke Belderberg und Rheingasse von 1978 mit gerundeten Ecken und seiner braunen Metallfassade ist gerade in Prüfung. Die Freiraumgestaltung an der Borsigallee (ab 1987) in Brüser Berg ist bislang nur eine Kandidatin. Viele der möglichen Baudenkmäler würden wohl noch aussortiert, vermutet Bredenbeck – so wie die Oper, die die Prüfung wegen Umbauten nicht bestanden hat. Aus den 80ern wurde in der Stadt gar erst ein Bauwerk zum Denkmal erklärt – der neue Plenarsaal des Bundestages, eröffnet 1992 nach vier Jahren Bauzeit. Da überwog die politische Gewichtung wohl alle anderen Belange.