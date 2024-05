Auszeichnung für Bonn UN-Klimaturm ist eines der nachhaltigsten Gebäude Deutschlands

Bonn · Der „Climate Tower“ auf dem UN-Campus in Bonn ist seit 2022 Hauptsitz des Klimasekretariats (UNCCC) der Vereinten Nationen – und einer der nachhaltigsten Arbeitsplätze Deutschlands. Was den Bau so besonders macht.

02.05.2024 , 20:40 Uhr

Der Climate Tower auf dem Bonner UN-Campus ist seit 2022 Hauptsitz des Klimasekretariats (UNCCC) der Vereinten Nationen. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Alessandra Fahl