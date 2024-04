Unfall in Bonn Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Oberkasseler Straße

An der Unfallstelle äußerte sich die Polizei zum wahrscheinlichen Unfallhergang. Demnach war der Wagen kurz hinter dem Parkplatz in Höhe der Haltestelle Oberkasseler Straße von der Fahrbahn abgekommen, durch die erste Reihe des jungen Baumbewuchses durchgeschlagen und schließlich auf der Seite liegend an einem älteren Baum liegengeblieben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Polizei schließt Lebensgefahr nicht aus.