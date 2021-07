Vorfall in Bonn : Autofahrer attackiert Passanten bei Rettungswageneinsatz

Bonn Aufgrund eines Rettungseinsatzes konnte ein Autofahrer am Wochenende nicht durch die Maxstraße fahren. Doch Geduld hatte der Mann nicht. Als ihn Passanten ansprachen, attackierte er diese und verletzte sie teils schwer.

Während eines Rettungswageneinsatzes in Bonn hat ein ungeduldiger Autofahrer einen 25-Jährigen schwer verletzt und einen weiteren Passanten bespuckt. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach behandelten Rettungskräfte gegen 1.50 Uhr auf der Maxstraße vor einer Gaststätte einen Patienten in ihrem Rettungswagen, als sich ein grauer BMW näherte. Der Fahrer hupte und wollte augenscheinlich am Rettungswagen vorbei.