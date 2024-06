Unfall in Bonn-Buschdorf Autofahrer stößt mit Radfahrer zusammen und fährt davon

Bei einem Unfall in Bonn-Buschdorf ist am Dienstag ein Radfahrer verletzt worden, nachdem dieser von einem Auto erfasst wurde. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war der 24-jährige Radfahrer gegen 14 Uhr auf dem für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg der Otto-Hahn-Straße in Richtung Kölnstraße unterwegs. Der Autofahrer war auf der Von-den-Driesch-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße unterwegs. Im Bereich der beiden Straßen kam es dann zum Zusammenstoß. Der 24-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei.