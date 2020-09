Suche in Bonn : Autofahrer fährt 14-Jährigen an und flüchtet

Autofahrer fährt 14-Jährigen an und flüchtet

Suche in Bonn

Am Dienstag wurde ein 14-Jähriger in Bonn angefahren. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bonn Am Dienstag ist ein 14-jähriger Junge in Bonn von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete danach. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Am Dienstagnachmittag ist ein 14-jähriger Radfahrer gegen 15.45 Uhr auf der Honnefer Straße in Bonn angefahren worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der 14-Jährige aus Richtung Ellesdorfer Straße auf der Honnefer Straße unterwegs gewesen.