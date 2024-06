Unfall in Duisdorf Autofahrer fährt 18-Jährige an Fußgängerweg an und flüchtet

Dabei erfasste ein schwarzes Auto die junge Frau, sodass sie auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich Verletzungen an den Armen und der Hüfte zuzog. Der Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, davon. Die 18-Jährige rief einen Verwandten an, der sie in ein Krankenhaus bracht, in dem sie stationär behandelt wurde.