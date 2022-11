Zeugen gesucht : Autofahrer fährt Frau in Bonn an und begeht Fahrerflucht

Autofahrer fährt Frau in Bonn an und begeht Fahrerflucht

Plittersdorf In Bonn soll am Montag ein Autofahrer eine Frau angefahren und verletzt haben. Danach soll sich der Unbekannte vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Bonn-Plittersdorf soll am Montag zwischen 13.50 Uhr und 14.45 Uhr ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren haben. Wie die Polizei mitteilte, soll die 42 Jahre alte Frau zu dieser Zeit auf der Kennedyallee in Richtung Kolberger Straße unterwegs gewesen sein.