Verkehrsbehinderungen und Stau : Autofahrer fährt gegen Lkw auf der A565 in Bonn

Auf der Autobahn 565 ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Lkw gekommen. Der Wagen des Fahrers blockiert die Fahrbahn und es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr ist auf der Autobahn 565 in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg in Richtung Meckenheim ein Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Lkw gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen dabei so stark beschädigt, dass er auf der Autobahn liegenblieb und nicht weiterfahren konnte.