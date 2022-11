Protest am Koblenzer Tor in Bonn : Noch keine Anzeige gegen Autofahrer erstattet

Demonstranten blockieren die Zufahrt zum Koblenzer Tor. Foto: Elmar Keul/Extinction Rebellion

Bonn Die Gruppe Extinction Rebellion hat bei ihrer monatlichen Demonstration am Samstag das Koblenzer Tor blockiert. Das Hupkonzert war lauter als sonst, die Stimmung der Autofahrer gereizt.

Die Aktivisten von Extinction Rebellion haben noch keine Anzeige gegen die Autofahrer erstattet, die am Samstag versucht haben sollen, die Blockade am Koblenzer Tor zu durchbrechen. Rund 25 Demonstranten hatten sich mit Genehmigung der Polizei dort versammelt, um gegen den Braunkohletagebau und für den Erhalt des Dorfes Lützerath zu protestieren. Dabei blockierten sie immer wieder für einige Minuten die Fahrspuren der Adenauerallee/B 9 in beide Richtungen.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration wie abgesprochen, sie sei schon Wochen vorher angemeldet gewesen. „Aus unserer Sicht verliefen die Sperrungen am Koblenzer Tor weitgehend störungsfrei“, sagte Michael Beyer von der Pressestelle der Bonner Polizei. Dass die Straße immer nur wenige Minuten blockiert werde und Rettungswege freigehalten werden müssten, sei im Vorfeld mit dem Versammlungsleiter besprochen gewesen.

Im Bericht über den Einsatz vom Samstag haben die Beamten vermerkt, dass ein Pkw-Fahrer zu Beginn der Aktion versuchte, seitlich an den Demonstranten vorbeizufahren. Ansonsten berichtet die Polizei von einem Hupkonzert.

Extinction Rebellion hatte am Sonntag angekündigt, Anzeige gegen zwei Personen wegen Nötigung zu erstatten, die nach Angaben der Veranstalter eine Durchfahrt erzwingen wollten. Am Montag war bei der Bonner Polizei noch keine Anzeige eingegangen. Elmar Keul, Sprecher von Extinction Rebellion Bonn, sagte auf Nachfrage, das sei aus Zeitgründen noch nicht passiert. Er berichtete, ein Autofahrer, der auf die Gruppe zugefahren war, sei von der Polizei angehalten und belehrt worden. „Währenddessen hat eine Frau versucht, zwischen zwei Leuten durchzufahren. Sie war ziemlich aggressiv und hat uns beschimpft. So massiv habe ich das noch nicht erlebt“, sagte Keul.

Autofahrer hätten auch schon bei früheren Demonstrationen versucht, zum Beispiel über den Radweg an Teilnehmern vorbeizukommen. „Ähnliche Vorfälle hatten wir immer wieder, auch an anderer Stelle. Aber es wurde am Samstag sehr viel mehr gehupt als sonst, was ja auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit zehn Euro Bußgeld geahndet werden kann“, sagte Keul. Aktuell sei die Stimmung aufgeheizt, auch durch die Straßenblockaden der „Letzten Generation“.

Extinction Rebellion und den Mitgliedern anderer Klimagruppen ging es am Samstag gar nicht um den Autoverkehr, sondern um die drohende Räumung von Lützerath. Nach der Auftaktkundgebung vor dem Alten Rathaus zogen sie zum Koblenzer Tor. Dort hielt der Bonner Geologieprofessor Niko Froitzheim eine Rede zum Thema Braunkohleverstromung und zur Klimakonferenz COP27.