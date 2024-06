Rückstaus in der Innenstadt Autofahrer in Bonn kommen zu Stoßzeiten kaum aus der Tiefgarage

Das Ticket ist bezahlt, jetzt nichts wie raus aus der Tiefgarage: Das ist in einigen öffentlichen Parkgaragen in der Bonner City seit geraumer Zeit allerdings oftmals ein Problem. Vor allem zu Spitzenzeiten kommt es in der Markt- und Uni-Garage sowie in der Garage unter dem Münsterplatz bei der Ausfahrt weiterhin zu Rückstaus verbunden mit langen Wartezeiten. Für manche Garagennutzer bedeutet das Stress pur, wie sie dem GA berichten. Grund sind lange Staus oberirdisch auf den Straßen, die ein Einfädeln der Tiefgaragennutzer in den Verkehr nur schwer möglich machen.