Unfall in Bonn : Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Verkehrsschild

Unfall in Bonn

Auf der Reuterstraße in Bonn hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In Bonn ist am Mittwoch ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Dabei stieß er unter anderem gegen ein Verkehrsschild und verletzte sich.

In Bonn ist am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen und dabei verletzt worden. Nach Informationen der Redaktion war der Mann auf der Reuterstraße in Richtung Reuterbrücke unterwegs, als er kurz vor dem Bonner Talweg aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor.