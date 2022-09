Unfall in Bonn : Autofahrer weicht aus und stößt mit Laterne zusammen

Unfall in Bonn

Bonn-Medinghoven In Bonn ist ein Fahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einer Laterne geprallt. Ein weiteres Fahrzeug soll ihn von der Straße gedrängt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Bonn-Medinghoven ist am Dienstagabend ein grauer Mercedes mit einer Straßenlaterne kollidiert. Ein weißer VW Polo soll den Wagen nach Angaben der Polizei von der Straße gedrängt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren der 20-jährige Fahrer des Mercedes und drei Beifahrer am Dienstag gegen 23.55 Uhr von der Derlestraße kommend auf dem Europaring unterwegs.