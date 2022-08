Unfall auf Graurheindorfer Straße : Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Straßenbahn auf Intensivstation

Auf der Graurheindorfer Straße sind am Sonntag eine Bahn und ein Auto ineinander gefahren. Foto: Petra Reuter

Update Bonn Am Sonntagabend ist eine Straßenbahn der Linie 61 mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde auch ein Kind verletzt. Die Fahrerin des Autos verletzte sich schwer und befindet sich auch am Montag noch im kritischen Zustand in intensivmedizinischer Behandlung.



Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr sind in Bonn auf der Graurheindorfer Straße ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 61 gegeneinander gefahren. Wie Frank Frenser, Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort mitteilte, ist der Wagen unterhalb der Nordbrücke aus noch ungeklärter Ursache gegen die Straßenbahn gefahren. Die Einsatzkräfte sperrten die Graurheindorfer Straße am Sonntagabend für mehrere Stunden. Der Verkehr, der von der Autobahn kam, wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet, der Betrieb der Straßenbahnline 61 zwischenzeitlich eingestellt.

Die Bahn soll auf der Fahrerseite gegen das Auto gestoßen sein und den Wagen über die Fahrbahn geschleudert haben. In dem Auto befanden sich die Fahrerin, die um die 40 Jahre alt sein soll, sowie ihr sieben Jahre altes Kind. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Fahrerin trotz der ausgelösten Airbags schwere Kopfverletzungen. Die Rettungskräfte mussten die Frau vor Ort aus dem Wagen befreien, das Kind konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Unfallauto befreien. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Krankenwagen brachten die Personen in ein Krankenhaus.