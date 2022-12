Autokorso am Bertha-von-Suttner-Platz : Hunderte feiern in der Bonner Innenstadt Sieg von Marokko gegen Spanien

Hunderte feiern in der Bonner Innenstadt Sieg von Marokko gegen Spanien

Autokorso am Bertha-von-Suttner-Platz

Bonn Nach dem Sieg gegen Spanien bei der Fußball-WM feiern am Dienstagabend Hunderte Anhänger von Marokko in der Bonner Innenstadt unter anderem mit einem Autokorso. Die Polizei ist verstärkt vor Ort.

Viele Marokkaner feiern am Dienstagabend in der Bonner Innenstadt den Sieg im Achtelfinale der Fußball-WM über Spanien. Wegen eines Autokorsos ist der Verkehr rund um den Bertha-von-Suttner-Platz stark beeinträchtigt. Zudem kommt es zu leichten Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. Die schätzungsweise rund 200 Fußball-Fans ziehen darüber hinaus auch zu Fuß in die Bonner Innenstadt.