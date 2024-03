Polizei Bonn sucht Zeugen Mehrere Autos in der Südstadt zerkratzt

Am Donnerstag meldeten Anwohner der Bonner Südstadt der Polizei, dass mehrere Autos beschädigt wurden. Die eintreffenden Beamten stellten vor allem in der Heinrich-Körner-Straße Schäden an den geparkten Autos fest. Augenscheinlich hatte jemand beim Vorbeigehen diese mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den „Tätern“ um Kinder handeln könnte. Wer am besagten Tag zwischen 13 und 21 Uhr im Bereich der Heinrich-Körner-Straße etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei einer der Polizeidienststellen in Bonn zu melden.