Beute im Wert von mehreren Tausend Euro Unbekannte stehlen Werkzeuge und hochwertiges Fahrrad aus Autos

Unbekannte haben zu Beginn der Woche in den Bonner Stadtteilen Graurheindorf und Rüngsdorf aus zwei Autos ein hochwertiges Fahrrad und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Dies teilte die Polizei Bonn am Mittwoch mit. In der Zeit von Montagabend gegen 23.30 Uhr bis Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr hätten Diebe auf der Römerstraße gewaltsam eine Schiebetür eines Firmenwagens geöffnet und so das Werkzeug im Wert von knapp zehntausend Euro entwendet, sagte Robert Scholten, Pressesprecher der Bonner Polizei.