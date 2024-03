Abwechslung in der Ausbildung Wie Azubis einen Stadtwerke-Bus modernisieren

Eine wahre Abwechslung war die Arbeit an dem Bus. Die Reparatur und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen ist für Sky und David in ihrer Ausbildung zwar nichts Neues, aber diesmal kamen besondere Aufgaben dazu. Eine Luftfederung, die zu erneuern war, konnte nicht mehr bestellt werden. Also fertigten die fünf Azubis das Teil selbst an, wie David Lust erzählt. Schweißen sei eigentlich nicht mehr unbedingt Teil der offiziellen Ausbildung, sagt Hauptverantwortlicher und Ausbilder Werner Fischer. Dennoch konnten die Fünf durch das „Projekt 9808“ Erfahrungen auf dem Gebiet sammeln. Auch der Auspuff sei so heute nicht mehr erhältlich und musste selbst geschweißt werden.